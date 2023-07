Férias na construção já arrancaram, mas não para todos

Share this with email

A partir desta sexta-feira, as obras estão suspensas em muitos estaleiros do país. A razão é o início das férias coletivas no setor da construção e obras públicas. Na segunda-feira, os instaladores de encanamento, ar-condicionado e calefação farão o mesmo. Em geral, o período de descanso nestes setores é de 15 dias úteis, pelo que retomarão as suas atividades a partir de 20 de agosto.

No entanto, algumas empresas solicitaram uma autorização especial para prosseguir os seus projetos apesar das férias coletivas. Neste sentido, a Inspeção do Trabalho (ITM) recebeu 136 pedidos, dos quais 94 foram aceites. Foram apresentados também outros 14 pedidos relativos ao setor sanitário e 16 relacionados com outras obras, tendo 12 desses pedidos sido recusados.

A autorização é concedida para todos os trabalhos a realizar com um certo grau de urgência. Os pedidos devem ser apresentados com dois meses de antecedência. A maior parte das autorizações especiais dizem respeito a trabalhos a efetuar em escolas e empresas, bem como ao serviço de permanência para obras urgentes.

O Ministério da Mobilidade também teve de apresentar pedidos para realizar intervenções urgentes durante as próximas três semanas. Trata-se, por exemplo, dos trabalhos na ponte da CR231 entre Hesperange e Howald. De 17 de agosto a 10 de setembro, serão substituídas as juntas da estrutura, sendo que, durante este período, o tráfego será controlado por semáforos. Na noite de 16 para 17 de agosto, entre a meia-noite e as 4h, haverá um encerramento total.

Neste fim de semana, o pavimento da autoestrada A1 será igualmente renovado, entre o nó de Gasperich e o viaduto de Howald. Por esta razão, os automobilistas terão de recorrer a desvios a partir das 22h desta sexta-feira e até às 5h de segunda-feira. O troço entre o nó de Gasperich e o túnel de Howald, bem como a via de acesso entre a autoestrada A3 em direção ao Luxemburgo e a A1 em direção a Trier, serão encerrados ao trânsito. Neste troço, o tráfego circulará no sentido inverso, numa única faixa de rodagem por sentido.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Tomás.)