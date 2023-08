Fenómeno raro. Agosto vai ter duas super-Luas, uma já esta terça-feira

Luxemburgo pode assistir ao espetáculo no céu duas vezes no mesmo mês.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Agosto vai contar com um fenómeno raro em que duas super-Luas vão iluminar o céu de verão. A primeira, a super-Lua do Esturjão, é visível já esta terça-feira, a partir das 20h30, hora do Luxemburgo. A NASA diz que Mercúrio e Marte também vão estar visíveis a olho nu esta noite.

O espetáculo repete-se no final do mês, a 31, com a "super-Lua azul" a brilhar forte no céu.

A primeira super-Lua aconteceu a três de julho e a última do ano é esperada a 29 de setembro.

O que é uma super-Lua?

Chama-se perigeu e trata-se do momento em que a Lua está mais próxima do planeta Terra, uma vez que a sua órbita não é totalmente circular, mas ligeiramente elíptica. Esta noite, o satélite vai estar a 361.934 quilómetros de distância da Terra.

De acordo com as estimativas, a 31 será o dia em que a lua vai aproximar-se mais, ficando a 357.344 quilómetros.