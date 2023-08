Falta de pessoal estará a afetar mais duas esquadras no Luxemburgo

Depois da esquadra da Gare, há relatos de que outras duas unidades estarão sob pressão em cidades do sul, onde a insegurança também se faz sentir.

A esquadra da Gare do Luxemburgo tem estado debaixo de fogo devido à detenção de quatro agentes por suspeita de violência policial e ao encerramento temporário das suas instalações, alegadamente por falta de pessoal. Mas este não será caso único no país, segundo o Virgule.

Após as acusações da Inspeção-Geral da Polícia (IGP) sobre as suspeitas de violência policial e conduta duvidosa no funcionamento da esquadra da Gare, dezenas de agentes meteram baixa e outros deixaram a esquadra. Segundo o Virgule, dos 14 polícias que deveriam estar ao serviço, está apenas um.

De acordo com informações daquele jornal, a situação será igualmente crítica em duas esquadras da polícia no sul do país, em cidades que têm vindo a enfrentar um problema de insegurança crescente, e onde o pessoal também estará sob pressão.

Ministro volta a desvalorizar situação

Há ainda indicações, referidas pelo deputado Laurent Mosar (CSV) ao Virgule, de que alguns dos agentes na mira da justiça terão pedido transferência para outras esquadras do país, e garantiu que o partido voltaria a questionar o ministro da Segurança Interna sobre o assunto.

Recorde-se que Henri Kox já havia sido interpelado sobre o tema por Laurent Mosar e pelo também deputado do CSV León Gloden numa questão parlamentar, mas desvalorizou o encerramento temporário da esquadra da Gare e disse que "as missões policiais no bairro foram garantidas", pois passaram automaticamente para outras unidades.

Na quarta-feira, em declarações à rádio 100,7, o governante voltou a desvalorizar o fecho da esquadra devido à alegada falta de pessoal por baixa médica ou saída do serviço. Henri Kox descreveu a ausência dos agentes como uma situação pontual e "não geral como se ouviu em França [nos protestos da polícia, em 2020, contra acusações de racismo e violência]".

Segundo o Luxembourg Times, o ministro foi igualmente criticado por Frank Engel, ex-deputado do CSV e atual presidente do partido Fokus, que defende que o ministro da Segurança Interna, responsável pelos assuntos da polícia, não deve acumular outras pastas, como é o caso de Henri Kox, atualmente também ao leme da Habitação.