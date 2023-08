Falta de pessoal? Esquadra da Gare esteve fechada na noite de sábado

Dois membros do CSV querem conhecer os detalhes do encerramento temporário da esquadra, alegadamente por falta de pessoal.

No sábado à noite, a esquadra da polícia da Gare do Luxemburgo esteve fechada durante algum tempo, alegadamente por falta de pessoal, afirmam os deputados Laurent Mosar e León Gloden, do CSV, que querem conhecer as circunstâncias por trás deste encerramento, inquirindo também sobre possíveis formas de prevenção para evitar que o episódio se repita.

Numa questão parlamentar endereçada ao ministro da Segurança Interna, Henri Kox, os deputados expressaram a sua preocupação face ao sucedido, argumentando que vários agentes estariam de baixa e outros teriam entregado as suas armas para "manutenção de longo prazo".

Os deputados indicam que, face à suposta falta de pessoal, a esquadra teve de fechar por uma noite e que, de momento, a unidade continua a não estar 100% operacional. Por isso, pedem ao ministro esclarecimentos sobre o encerramento, questionando-o também sobre potenciais planos para prevenir que o mesmo aconteça futuramente.

O Contacto questionou a polícia do Luxemburgo sobre o encerramento e aguarda esclarecimentos.