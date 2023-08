Falência nas limpezas deixa portugueses sem trabalho

Share this with email

A empresa de limpezas Tita Services, de Leudelange, decretou falência na véspera das férias ficando, de repente, os cerca de 20 trabalhadores, entre eles portugueses, sem os seus empregos.

Após o encerramento da Manuel Cardoso construções e dos talhos do Brill, há mais trabalhadores portugueses obrigados a ir para o desemprego.

A Tita Services já estava a atravessar dificuldades tendo os seus trabalhadores salários em atraso.

A central sindical LCGB está agora a apoiar estes funcionários nos processos de indemnização e na procura de um novo trabalho.

Portugueses sem emprego

“A LCGB ajudou um grande número de antigos trabalhadores da Tita Services a apresentar os seus pedidos de indemnização. Entre os afetados encontravam-se também concidadãos de origem portuguesa”, declarou ao Contacto fonte das relações públicas do sindicato.

Ler mais:

A situação dos trabalhadores está a ser “acompanhada muito de perto” por este sindicato que “na medida do possível ajudará os trabalhadores a encontrar novos empregos” e a “prestar o melhor apoio possível e encontrar as soluções mais adequadas para os trabalhadores”, vinca esta fonte.

Falências estão a aumentar

O encerramento desta empresa de limpezas vem aumentar assim o número de falências, em vários setores, que está a afetar o país e a deixar no desemprego muitos trabalhadores.

Durante o primeiro semestre de 2023, perderam-se 1.338 empregos no país, em comparação com os 927 registados no período homólogo, o equivalente a uma subida de mais de 44%, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (Statec).

Mais de meio milhar de empresas, 556, foram obrigadas a encerrar a sua atividade entre janeiro e junho deste ano, verificando-se um aumento de quase 13%, em relação a 2022.

Ler mais:

Inflação

A dificuldade em combater a inflação e os aumentos sucessivos dos preços da energia são as principais causas da crise nas empresas, muitas deles vendo-se obrigadas a fechar portas.

Uma realidade que preocupa a LCGB reivindicando há muito “uma reforma do quadro jurídico, a fim de proporcionar uma melhor proteção aos trabalhadores”, alerta a referida fonte. Numerosos casos, incluindo este, “confirmam a necessidade desta reforma”, frisa.