Explosão de multibanco deixa edifício em chamas junto à fronteira do Luxemburgo

Um edifício incendiou-se em Longlaville (Moselle), a menos de cem metros da fronteira luxemburguesa, depois de duas explosões terem atingido duas caixas de multibanco do Crédit Mutuel, informou o presidente da autarquia na quarta-feira.

As duas explosões aconteceram com alguns segundos de intervalo, por volta das 3h00 da madrugada de terça-feira, acordando os habitantes da cidade, disse à AFP o presidente da câmara, Hamdi Toudma, confirmando as informações do diário Le Républicain lorrain.

"As duas caixas multibanco arderam. Depois, o edifício incendiou-se", detalhou.

Um casal com um filho pequeno foi acordado pela explosão e conseguiu sair do edifício antes que o fogo o destruísse.

"Cerca de trinta bombeiros responderam com quatro ou cinco veículos", disse Toudma, acrescentando que os serviços de emergência "demoraram umas quatro ou cinco horas a apagar o fogo".

A Câmara Municipal lançou um apelo a donativos para ajudar a família "que perdeu tudo" no incêndio do seu apartamento, situado no segundo andar do prédio. Outra família, que vivia no terceiro andar, não estava no local no momento das explosões, mas também terá de ser realojada.

A polícia judiciária esteve no local, mas não revelou pormenores sobre o crime.