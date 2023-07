Evento infantil com Drag Queen em Esch gera polémica

Share this with email

A Biblioteca de Esch anunciou que o seu programa infantil "Besa Kids Club" vai ter uma convidada especial no dia 29 julho: a Drag Queen Tatta Tom vai ler para crianças e abordar o tema a diversidade de género. O encontro está marcado às 13h00 como indica o anúncio colocado na página da biblioteca da comuna de Esch no Facebook.

Um evento que está a gerar muita polémica, com comentários discriminatórios e mensagens de ódio a serem divulgadas nas redes sociais devido à escolha desta artista LGBTQ+ para um evento com crianças.

O caso está a ganhar uma dimensão tal que a comuna de Esch e a própria ministra da Igualdade entre Mulheres e Homens, Taina Bofferding, já vieram a público apelar à tolerância e manifestar o seu apoio à Drag Queen e à sua presença no evento infantil.

Ministra "muito chocada"

Taina Bofferding diz-se “muito chocada” com a “veemência” com que as pessoas “negam a tolerância e aceitação”. Na sua mensagem no Facebook, a ministra lembra que “as crianças não têm preconceitos”.

“As crianças aceitam tudo no mundo como ele é: heterogéneo, colorido, cor de pele clara, cor de pele escura, olhos azuis, cabelo ruivo, alto, baixo, etc”.

Só mais tarde, lembra, “pelas reações dos outros, pelo que aprendem de seu meio, pelo que lêem nos livros ou veem na televisão, é que começam a classificar certas coisas como boas ou más, normais ou não normais”. Taina Bofferding lembra: “É assim que surgem os estereótipos”.

A ministra Taina Bofferding manifestou o seu apoio à Drag Queen apelando à tolerância. © Créditos: Anouk Antony

"Tolerância e aceitação"

Para a ministra, a presença de Tatta Tom na biblioteca é algo positivo.

A aparência da artista, de barba e roupa feminina, pode constituir “uma novidade” para as crianças, reconhece a governante, mas “nada que seja negativo” ou que elas “temam”, porque as crianças “são abertas e curiosas”. “É assim que se aprende a tolerância e aceitação”, afirma.

Esch: "sociedade inclusiva"

Também o conselho comunal de Esch reagiu aos insultos e à oposição cerrada que estão a fazer à presença da Drag Queen no evento para os mais pequenos.

A leitura de Tatta Tom integra-se entre as atividades da biblioteca para “promover a tolerância e a diversidade”, começa por dizer a comuna num comunicado onde divulga a sua posição sobre a polémica tomada na reunião desta sexta-feira.

Por esta razão, a comuna defende a “proteção de todos os indivíduos em uma sociedade multicultural, independentemente de sua orientação sexual” lembrando ainda que, enquanto cidade, é membro de várias organizações internacionais LGBTQ+, e desde 2010 é anfitriã da Pride Week.

O objetivo do conselho comunal é que Esch possa ser “uma sociedade inclusiva na qual todos possam viver as suas vidas livremente e sem medo de discriminação”.

Ministério Público averigua discurso de ódio

Os comentários discriminatórios e de ódio na publicação do Facebook da Biblioteca de Esch sobre a participação de Tatta Tom na Besa Kids Club podem vir a ter consequências a nível legal.

O Ministério Público está “em processo de verificação destes comentários”, confirmou ao Jornal Tageblatt esta entidade, sem no entanto, adiantar mais pormenores.