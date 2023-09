Estas são as profissões que o Luxemburgo mais precisa e está a recrutar

O Governo divulga a lista das “profissões com escassez grave” de mão-de-obra no país, e com urgência de profissionais. Veja aqui a lista completa.

No Luxemburgo, os salários são mais elevados do que na Europa, mas mesmo assim e em tempo de crise, há um elevado número de profissionais em falta nos mais diversos setores, com oportunidades de recrutamento imediato. A lista “das profissões com escassez grave” de profissionais foi elaborada pela Adem e publicada, pela primeira vez, no jornal oficial do Governo do Luxemburgo.

O objetivo é dar a conhecer as profissões com maior urgência de recursos humanos para se encontrar profissionais e recrutar pessoal. Finanças, construção, indústria, contabilidade, saúde, educação e investigação são setores com penúria de certos profissionais e prontos a contratar.

Construção

Na construção, apesar da grave crise que tem originado várias falências de empresas e desemprego, existe uma penúria grave de certos profissionais, nomeadamente na “instalação e restauro de telhados” e na “construção e restauro de fechadas”, ou na “montagem de painéis solares”, como mostra a lista.

Indústria

Também na indústria há uma carência grave de profissionais de “estudos de gestão e engenharia, investigação e desenvolvimento industrial”, bem como de “gestão e engenharia de produção” ou mesmo de “condução de equipamentos e maquinaria”, onde faltam operadores da central de maquinaria ou torneiros mecânicos.

Além da falta de eletromecânicos e de profissionais em “estudos de gestão e engenharia, investigação e desenvolvimento industrial”.

Saúde

No setor da saúde precisam-se de enfermeiros, psicólogos, assistentes e cuidadores desde a geriatria à pediatria, hospitalares ou que cuidam no domicílio.

Profissionais “educadores infantis” e de “intervenção socioeducativa” são os mais precisos na área da educação, de acordo com a listagem publicada pelo Governo.

Banca e finanças

O setor financeiro é dos que atravessa uma crise de maior número de profissões, e onde os salários são, em média, dos mais elevados do país. “Analistas de créditos e riscos bancários” e “gestores de clientes bancários” são altamente procurados pela banca. Há mais carências neste setor, nomeadamente em funções de análise e engenharia financeira, auditores e profissionais de controlo e contabilidade financeira.

Contabilidade, informática e outros

No país faltam também muitos contabilistas com diversas especializações, como por exemplo, nas “cobranças e na gestão dos salários”.

Ao nível empresarial, a carência é grande de especialistas em “consultadoria em organização e gestão de empresas”, “desenvolvimento de recursos humanos” ou estudos

Na área da informática faltam analistas e “arquitetos em sistemas informáticos” entre tantos outros profissionais.

A nível jurídico, as empresas têm falta de advogados. Por fim, até na investigação universitária existe uma grave carência de cientistas e investigadores em muitas áreas desde a astronomia, bioquímica, genética, farmácia, matemática ou ciências biomédicas entre outras.

A listagem da Adem refere que há profissões com mais de 15% das vagas por preencher. A candidatura dos profissionais que o país tanto necessita é mais célere.

Aqui fica a lista completa das trinta profissões com grave penúria de profissionais que foi publicada pelo Governo.