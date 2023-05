Estas são as comunas mais portuguesas do Luxemburgo

Imigração

Saiba quais são os municípios onde vivem mais imigrantes lusos.

No Luxemburgo residem quase 94 mil portugueses que constituem 14,5% da população total do país, sendo esta a principal comunidade estrangeira. Como se distribuem os imigrantes lusitanos pelo Grão-Ducado? Quais as comunas com maior presença portuguesa?

Larochette mantém-se a comuna mais portuguesa do Luxemburgo, em que 38,6% da sua população é lusitana. Quer isto dizer que, dos 2.206 habitantes deste pequeno município no centro do país, 851 são portugueses.

Atualmente, a presença portuguesa na população local ganha especial importância nas regiões noroeste (em redor da comuna de Vallée de l’Ernz) e sudoeste do Grão-Ducado, revela o estudo do Instituto de Estatísticas do Luxemburgo (Statec) sobre a população estrangeira, divulgado na segunda-feira.

De Differdange à capital

Differdange é a segunda comuna com maior presença portuguesa. Ao contrário da pequena Larochette, esta comuna a sudoeste destaca-se pela sua dimensão, com 28.532 habitantes. Aqui, os portugueses constituem 32,1% da população total, ou seja, 9.158 residentes.

Viaden conclui o pódio da relevância portuguesa comunal. Nesta comuna de 2.168 habitantes residem 30,6% (663) de portugueses. Estas são as três comunas em que os imigrantes lusos ultrapassam os 30% da população total local.

Seguem-se as comunas de Bettendorf (28,8% de portugueses), Pétange (28,7% de portugueses) e Esch-sur-Alzete (28,6%) entre as que têm maior peso lusitano. Do lado contrário, estão as comunas de Niederanven (4,3%), Kehlen (4,3%) e Waldbredimus (4,8%), onde habitam menos cidadãos lusos.

Em termos absolutos, é na cidade do Luxemburgo onde os portugueses são mais numerosos (12.617). Seguem-se Esch-sur-Alzette (10.319) e Differdange (9.169) como as comunas com maior número de habitantes lusos, indica o Statec.

Os principais estrangeiros

Se retirarmos os luxemburgueses desta equação e atendermos só aos estrangeiros, o peso da comunidade lusa (30,8%) é ainda maior. No Luxemburgo, um em cada três residentes estrangeiros é de nacionalidade portuguesa, e há comunas onde a percentagem de portugueses entre os estrangeiros atinge os 70%.

Este é o caso de Bettenford, onde 73,6% dos não luxemburgueses residentes são portugueses. Em Larochette e Vallée d’ Ernz, a percentagem de cidadãos lusos é igualmente bastante elevada, 69,8% e 69,9%, respetivamente.

No geral, em 22 das 102 comunas do país, a população portuguesa ultrapassa os 50% dos residentes estrangeiros, o que prova a importância demográfica dos portugueses no Luxemburgo.