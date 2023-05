Estas marcas vão abrir novas lojas no Luxemburgo

Novidades

Boas notícias para quem gosta de ir às compras. Este ano, algumas das marcas mais reconhecidas mundialmente vão abrir novos espaços no Grão-Ducado.

O centro comercial Belval Plaza anunciou a abertura de novas lojas para este ano e a escolha é para vários gostos. Para os mais novos, entre os 3 e 12 anos, o espaço de brincadeira do Hello Kids vai ser instalado durante o verão. Com 409 metros quadrados, esta pode ser a alternativa ideal para os pais que queiram passear ou ir ao cinema “em total serenidade”, garante o próprio Belval Plaza num comunicado citado pelo jornal Virgule.

Uma das grandes novidades é a abertura de mais uma loja desportiva Foot Locker no verão. Ainda não há data concreta para a inauguração, mas o espaço adiantou que será durante o mês de julho.

Também a marca de calçado Mano vai abrir uma loja de 361 metros, a 10 de setembro, no centro comercial de Esch-sur-Alzette.

Para outubro, está marcado o regresso da marca de roupa Tiffosi ao Luxemburgo, depois da loja da Gare ter fechado portas.

A H&M, que já tem uma loja no Belval Plaza, vai duplicar o tamanho para 2.850 metros quadrados, também durante este ano, para acolher um espaço H&M Home, dedicado ao design e decoração de interiores.

A pensar no futuro

Depois da pandemia, onde as idas ao centro comercial estiveram reduzidas, o Belval Plaza conseguiu restabelecer-se em 2022, ao registar sete milhões de visitantes.

Para 2023, o objetivo é chegar aos oito milhões e, ao que tudo indica, está no caminho certo, marcado por um aumento de 20% no atendimento no primeiro trimestre.

Para além da inauguração das novas lojas, o centro comercial vai abrir um espaço de bem-estar Inspire, previsto para a primeira semana de junho, seguido de um centro de acolhimento.

Para a primavera de 2024 está prevista a abertura de "um dos primeiros 'food halls' do Luxemburgo " , refere ainda o comunicado.