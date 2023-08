Esquadras da polícia fecham com frequência, afirma ministro

O ministro da Segurança Interna confirmou que a esquadra da Gare esteve fechada no sábado passado, mas assegurou que a situação é comum.

O ministro da Segurança Interna, Henri Kox, confirmou esta quinta-feira que a esquadra da Gare esteve fechada durante a noite do passado sábado, dia 11. O governante desvalorizou, no entanto, o encerramento, afirmando que o serviço público "prestado pela polícia é organizado para todo o país, logo é independente do funcionamento de uma unidade individual".

A afirmação de Henri Kox consta de uma resposta parlamentar enviada aos deputados Laurent Mosar e León Gloden, do CSV, que trouxeram a público o caso e pediram explicações.

No documento, o ministro garantiu ainda que, apesar de a esquadra ter estado fechada, as "missões policiais no bairro da Gare foram garantidas", uma vez que passaram automaticamente para outras unidades.

O governante não desmentiu que em causa estaria a falta de pessoal, como alegaram os parlamentares do CSV, mas enumerou outras hipóteses para justificar o encerramento temporário de esquadras: "razões operacionais em eventos, como visitas de Estado ou grandes manifestações, mas também ausências imprevisíveis e cumulativas".

Ainda assim, Kox concordou que "a força policial geralmente não é suficiente" e, por isso, "em 2019, este Governo decidiu fortalecer esta força de segurança que, por meio de recrutamento e treino, vai começar a dar frutos a partir de 2023".

Recorde-se que, na passada segunda-feira, Laurent Mosar e León Gloden, pediram esclarecimentos urgentes ao Governo sobre esta situação, questionando também potenciais planos para prevenir que o mesmo aconteça futuramente.