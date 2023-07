Escritórios da Manuel Cardoso já estão à venda

Share this with email

Há vários dias que todas as atenções estão viradas para a empresa de construção Manuel Cardoso, cuja falência foi recentemente anunciada, deixando 120 trabalhadores sem emprego. "Não há forma de salvar a empresa. Há muitos pagamentos em atraso. O Governo não pode travar este processo", explicou ao Contacto o ministro do Trabalho, Georges Engel (LSAP), na passada quinta-feira, acabando com as esperanças que ainda restavam.

© Créditos: Athome.lu

E como se ainda restassem dúvidas, os dois anúncios de imóveis publicados no site athome.lu são suficientes para dar o golpe final nos últimos optimistas. Os escritórios da empresa de construção na rua Pierre Gansen, em Niederkorn, foram recentemente postos à venda. Estamos a falar de dois espaços de escritórios nos edifícios da empresa, que foram postos à venda separadamente.

Escritórios imediatamente disponíveis

O primeiro, o maior, ocupa uma área de 289m² e é vendido por 925.000 euros. O segundo tem uma área de 155 m² e é vendido por 620 000 euros. Em ambos os casos, o agente imobiliário especifica que existe a "possibilidade de dividir o espaço em vários escritórios" e que é possível adquirir lugares de estacionamento interior e exterior. O espaço total é de 444 m² por pouco mais de 1,5 milhões de euros.

Além disso, os escritórios, situados no primeiro andar, estão disponíveis "imediatamente". Isto sugere o carácter "urgente" da venda, uma vez que a empresa precisa de dinheiro para pagar os salários dos empregados.

Quanto a novos empregos, os sindicatos OGBL e LCGB já anunciaram que receberam numerosos telefonemas de outras empresas a dizer que precisam de pessoas para trabalhar.

*Artigo originalmente publicado no Virgule a adaptado para o Contacto por Paula Freitas Ferreira.