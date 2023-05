Encontradas 168 bombas da Primeira Guerra Mundial

França

A descoberta aconteceu durante trabalhos de escavação em Longwy, perto da fronteira com o Luxemburgo.

Uma equipa de especialistas do Instituto Nacional de Investigações Arqueológicas Preventivas (INRAP, no acrónimo em francês) descobriu um depósito com 168 explosivos da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) durante os trabalhos de reabilitação e valorização da casemata de Croix, na comuna francesa de Longwy, a dois passos do Luxemburgo.

Segundo o Le Républicain Lorrain, a maioria dos dispositivos militares ainda estava nos seus estojos originais e poderá ter sido ali deixada durante a evacuação das tropas alemãs de Longwy, que decorreu a 10 e 11 de novembro de 1918.

O jornal regional revela, também, que a comuna acionou imediatamente o serviço regional de desminagem, tendo sido necessários dois dias para completar a sua extração em segurança.

Os projéteis, compostos por um explosivo e um detonador, tinham sido calibrados para canhões e foram desativados numa "explosão subterrânea controlada" num complexo mantido em segredo pelo Governo francês.