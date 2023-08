Encerramento Astron. "Há portugueses que já têm novo emprego"

Share this with email

A empresa Astron Buildings S.A., com sede em Diekirch, encontra-se num processo de reestruturação devido ao mau momento que atravessa.

Dos 142 trabalhadores da empresa, 95 vão ver os seus postos de trabalho suprimidos, com a quase totalidade dos trabalhadores afetados a pertencer à unidade de produção que vai ser definitivamente encerrada.

Na fábrica trabalham cerca de uma vintena de funcionários portugueses que, juntamente com os outros, estão agora incluídos num plano de manutenção de emprego (PME) acordado entre sindicatos, administração e Governo, evitando o despedimento destes trabalhadores.

“Já há trabalhadores portugueses, como outros, que acordaram a sua saída voluntária e foram contratados por outras empresas. Também estamos a apoiar os restantes na busca de novo emprego", diz ao Contacto Annunziato Nastasi, presidente da delegação sindical da Astron Buildings.

"Em teoria, acredito que estes portugueses e a grande maioria dos trabalhadores da Astron englobados no PME deverão encontrar trabalho até ao final do ano”, acrescenta.

Profissões com procura

Os trabalhadores da unidade de produção desta empresa - especializada na fabricação de construções em metal, como edifícios –, “pela experiência e anos que têm nesta fábrica, estão especializados em funções com grande procura no mercado, como os soldadores, por isso há muita oferta de trabalho” por outras empresas e grandes firmas, justifica este sindicalista.

“Os trabalhadores portugueses e todos os outros afetados devem procurar estar tranquilos, pois têm uma polivalência de especializações, pela carreira na Astron, que lhes facilita a sua contratação por outras empresas”, volta a frisar Annunziato Nastasi.

O PME inclui o desemprego parcial, acordos para reformas e reformas antecipadas e saída voluntária dos funcionários. Aqueles que não estão perto ainda da idade da reforma estão a ser apoiados pelos sindicatos na procura de um novo trabalho.

Boas perspetivas

O presidente da delegação sindical reconhece que “há pessoas que têm um pouco de medo, com toda a situação, mas devem ser tranquilizadas. A nossa delegação está a apoiar todos na procura ativa de trabalho”, vinca. E, mesmo os trabalhadores que não possuem diplomas vão poder apresentar um curriculum vitae com toda a experiência adquirida nesta empresa, realça o sindicalista.

O PME foi homologado pelo Ministério do Trabalho a 26 de julho e ficará em vigor até 31 de março de 2024, podendo depois ser renovado.

A fábrica vai fechar gradualmente em três fases, duas secções no final deste ano, outras durante 2024, acontecendo o encerramento definitivo em 2025, especifica o sindicalista.

As negociações dos sindicatos para a manutenção do emprego dos 95 trabalhadores, integrado no PME, decorreram também com os ministérios da Economia e do Trabalho.

Apoios do Governo

“Para apoiar os parceiros sociais neste processo, o Governo está a fornecer várias formas de apoio, nomeadamente uma ajuda financeira aos trabalhadores afetados e às empresas, incluindo as que empregam trabalhadores afetados, que não têm assim que passar pelo desemprego comum”, explicou o ministro da Economia, Franz Fayot numa resposta parlamentar sobre a situação da Astron divulgada na segunda-feira.

Apesar de encerrar a sua unidade de produção, a Astron Buildings vai continuar no Luxemburgo, mantendo as suas atividades administrativas, de engenharia e de investigação.