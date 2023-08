Empresários pedem a ministro que retire acusações sobre especulação imobiliária

A Fédération des artisans (FDA) dirigiu uma carta a Franz Fayot para que o ministro recue nas suas declarações ou que apresente provas do que alega.

No mês passado, em resposta a um estudo da Autoridade para a Concorrência que concluiu que os promotores e as agências imobiliárias têm alguma influência sobre a subida dos preços das casas dos últimos anos, o ministro da Economia expressou a sua concordância com o papel daquelas entidades na especulação imobiliária, afirmando mesmo que estas "contribuíram largamente para o aumento dos preços da habitação nos últimos anos".

Agora, a Fédération des artisans (FDA), organismo que representa 4.000 empresas que empregam 60.000 pessoas no setor da construção, endereçou uma carta aberta a Franz Fayot (LSAP), pedindo ao ministro que retire as acusações que fez ao setor ou que, em vez disso, apresente provas concretas em relação às alegações feitas.

"Enquanto organização profissional, somos os primeiros a defender o bom funcionamento dos mercados", declarou a FDA, acrescentando que o governo "tem feito tudo o que está ao seu alcance para tornar o investimento imobiliário pouco atrativo", depositando as culpas no setor para escapar à sua responsabilidade na construção de casas.

Perante a afirmação de Franz Fayot de que a maioria dos terrenos existentes para construção são retidos por um número reduzido de proprietários, a FDA observa que os privados detêm mais de 60% dos terrenos, os promotores 17% e o Estado 14%. Paralelamente, argumentam, ao aumentar o IVA para 17%, o Governo colocou mais um obstáculo na construção de habitações.

A federação realça, ainda, que qualquer caso de concertação entre empresas deve ser tornado público e os seus autores punidos, evitando-se assim a generalização da suspeita sobre o setor e, consequentemente, a sua desacreditação, conclui a carta.