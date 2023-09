Eletrodomésticos avariados ou calças por remendar? Vem aí o ‘Repair Café’

Deita-se menos lixo fora, compra-se menos e reduz-se a pegada ecológica. Uma iniciativa da capital em prol do meio ambiente. E da carteira.

Tem calças por remendar, calçado por arranjar ou eletrodomésticos por reparar? A segunda edição do ‘Repair Café Lëtzebuerg’ tem lugar este sábado, na Schluechthaus, em Hollerich. É uma iniciativa promovida pela Cidade do Luxemburgo em prol do meio ambiente.

A ideia é simples: reparar em vez de deitar fora. Para isso, vários reparadores vão estar à disposição dos visitantes.

Leia todos os detalhes sobre o ‘Repair Café’ no artigo da Rádio Latina.