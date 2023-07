É uma emoção que nem sei bem explicar. Mas percebes, não percebes? 

Ninguém até hoje conseguiu explicar-me melhor esta sensação de regresso ao nosso chão do que René Loschetter. Por isso mesmo, encontrei-me com ele para cumprir os últimos passos de ‘Luxembourg on Foot’. Nasceu há 94 anos no centro da cidade e foi aqui que cresceu.

E, num instante, chegou o derradeiro dia. Em 21 dias e quase 500 quilómetros a pé (muito mais do que a minha previsão original de 350), tive esta oportunidade magnífica de descobrir alguns dos recantos e personagens mais extraordinárias deste país. Meti-me ao caminho para fazer uma declaração de amor ao Luxemburgo, mas o que recebi no fim foi carinho em dobro. Foram três semanas incríveis. E agora só faltavam 13 quilómetros entre Weiler-la-Tour e a capital.

Acordei entusiasmado com a ideia do regresso a casa. Acho que devo ter cumprido o percurso todo a assobiar, apesar de não ter grande jeito para a coisa. Também vim a trautear músicas dos Arctic Monkeys, aquele concerto que eu queria mesmo ter ido mas perdi porque estava a percorrer um Grão-Ducado a pé. Porém nada disso interessava agora, nem as dores nas pernas, nem os dias de calor inclemente, nem as quedas na floresta, nem as chuvadas que me atrasaram. Emocionei-me quando vi que estava a chegar à cidade. A casa, eu estava a chegar a casa.

Engenheiro eletrotécnico de formação, foi dono de uma loja de produtos elétricos quase toda a vida. “Mas quando foi assinado o Acordo de Schengen e as fronteiras deixaram de existir, começaram a chegar produtos mais baratos da Alemanha e o meu negócio deixou de fazer sentido. Tinha anos de descontos suficientes e, aos 60 anos, estava reformado. Mas eu era demasiado novo para ser velho, por isso tornei-me guia turístico na capital.”

René Loschetter © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

Pops, como toda a gente o conhece, não era só um guia. Ele foi ‘o’ guia da Cidade do Luxemburgo durante 30 anos, entre 1989 e 2019. “Irritavam-me muito as excursões de chineses que vinham só para as compras na Louis Vuitton. Eu a falar-lhes do Vauban, da fortaleza, de coisas interessantíssimas e eles sem ligarem patavina. Então eu começava a inventar umas tretas. Dizia-lhes que o edifício da Spuerkeess era o Palácio Grão-Ducal ou, quando me pediam retratos de grupo, fazia imagens dos pés. Era na altura do analógico, em que ainda era preciso revelar as fotografias”, e escangalha-se a rir.

Com os turistas americanos a história é outra. “Eles ficavam muito impressionados porque eu tenho uma fotografia que tirei com 14 anos no funeral do General Patton. Começaram a pedir para ir eu com eles, e um dia a neta do Patton também me veio conhecer e ver a fotografia”, conta.

Loschetter viveu intensamente a guerra. “Nos anos do nazismo, a cidade era silenciosa, calada. Não podíamos ter nomes franceses, então queriam que, em vez de René, eu me chamasse Reinhart. Mas a minha mãe não gostou nada da ideia e lá conseguiu que eu ficasse Robert. Durante quatro anos, foi assim”, conta.

Os pais colaboravam com a resistência, eram passadores de soldados franceses e ingleses que escapavam dos campos germânicos. Escondiam-nos no piso superior da casa. “Nunca fomos apanhados, mas acabámos por ser deportados para a Silésia em 1943 porque o meu irmão fugiu à tropa. Não queria combater do lado nazi e todos o apoiámos.”

Um dia depois dos americanos libertarem a capital luxemburguesa, os Loschetter voltaram a casa. “A sensação de regressar foi maravilhosa. Lembro-me da felicidade que senti quando entrei no meu quarto. A Cidade do Luxemburgo é tão extraordinária, tão diversa. E, quando tens de abandoná-la e depois regressas, o peito enche-se de uma emoção que eu nem sei bem explicar. Mas percebes, não percebes?”. Percebo. Percebo sim.