Dúvidas no apoio à habitação? Atendimento já pode ser marcado online

Os atendimentos no âmbito do apoio individual à habitação continuam a decorrer presencialmente, mas os pedidos de consulta já podem ser feitos online.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Os residentes no Luxemburgo que estão abrangidos pelo apoio individual à habitação (aides individuelles au logement), e que têm dúvidas relativamente ao processo, já podem fazer um pedido de atendimento online, lê-se no comunicado publicado no portal Guichet.lu.

As marcações são feitas sem autenticação através do MyGuichet.lu, não sendo, por isso, necessário utilizar o LuxTrust nem o documento de identificação eletrónico (eID).

Para fazer o agendamento deve apenas indicar o tema da consulta e escolher o dia e a hora entre as opções disponíveis. Em princípio, serão disponibilizadas apenas opções de atendimento às quintas-feiras.

Ler mais:

Governo constrói mais 114 casas para habitação acessível

Depois de introduzidos esses elementos, irá receber uma confirmação do agendamento da consulta, que decorrerá de forma presencial no balcão de atendimento de apoios à habitação (guichet unique des aides au logement), situado na rue de Hollerich, na capital.