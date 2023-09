Duas pessoas atropeladas por autocarros nas últimas horas

O ferido no acidente em Howald foi transportado pela Air Rescue. © Créditos: Lex Kleren

No Luxemburgo, ocorreram dois atropelamentos de peões por autocarros com apenas cerca de 12 horas de distância.

Esta manhã, pelas 09h10, um transeunte foi atropelado por um autocarro na Rue de Thionville, em Howald. No acidente, o peão ficou ferido, tendo sido transportado para o hospital pelo helicóptero da Air Rescue, informa o Corporação Grã-Ducal de Incêndio e de Socorro (CDGIS) no seu relatório desta manhã. Equipas da RTW de Dudelange e o CIS de Luxemburgo estiveram no local a prestar assistência.

Também quinta-feira à noite, pelas 21h30, outro residente ficou ferido em resultado do atropelamento por um autocarro, em Hollerich. O RTW e o CIS Luxemburgo acorreram ao local, segundo o CDGIS.

Em ambos os casos não foram reveladas as causas dos acidentes.