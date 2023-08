Duas correntes de ouro arrancadas do pescoço de jovem em Mersch

O incidente ocorreu pelas 16h de sábado, mas a polícia conseguiu deter quatro suspeitos, incluindo o autor do roubo, quase no imediato.

Um jovem foi ameaçado por várias pessoas na Rue de la Gare, em Mersch, uma das quais lhe arrancou as duas correntes de ouro que trazia ao pescoço, informou a polícia grã-ducal.

O incidente deu-se no sábado, por volta das 16h, mas as autoridades não demoraram muito a identificar quatro pessoas ligadas a este episódio, incluindo o suspeito de ter roubado as joias.

As duas correntes foram apreendidas e devolvidas ao proprietário, tendo o suspeito do roubo sido presente a um juiz de instrução na manhã de domingo.