Droga na Gare. Moradores planeiam manifestação para setembro

Os membros do grupo de Whatsapp "Quartier gare - Sécurité", na sua maioria moradores do bairro da Gare do Luxemburgo ou do seu entorno, estão a planear sair à rua a 23 de setembro para alertar a opinião pública e os decisores políticos para a prevalência do tráfico de droga no bairro antes das eleições legislativas marcadas para 8 de outubro.

Composto por 200 pessoas, o grupo enviou um pedido de autorização à comuna da Cidade do Luxemburgo para realizar a manifestação a 3 de agosto, mas não obteve resposta até ao momento.

Paralelamente, foi realizado outro pedido para a organização de uma reunião pública a 28 de setembro no Centre Sociétaire et Sportif Gare, cujo átrio se tem tornado ponto de convergência para traficantes de droga e toxicodependentes.

Droga na Gare. "As pessoas injetam-se e fumam crack à porta da escola"

Nos últimos anos, o bairro da Gare tem-se tornado num epicentro da droga no Luxemburgo. O consumo acontece muitas vezes a céu aberto, em plena luz do dia, junto aos edifícios residenciais e à volta da estação.

Presença policial é insuficiente

A presença quotidiana de traficantes e toxicodependentes, com quem os transeuntes se cruzam na ida para a escola ou para o trabalho, instaurou um sentimento generalizado de insegurança entre os residentes.

O medo que pauta a rotina de quem ali passa leva a que, por exemplo, os restaurantes se esvaziem ao cair da noite, e os gerentes dos estabelecimentos se confrontem, muitas vezes, com materiais usados no consumo de droga, como seringas ou elásticos, deixados à sua porta.

Lojas "fogem" da Gare. Afinal, o que se passa com o comércio da zona?

Após as eleições autárquicas e a reeleição de Lydie Polfer (DP), a presença policial parece ter aumentado — são, aliás, recorrentes as detenções de traficantes nas imediações da Gare —, mas a sua intervenção é insuficiente face à dimensão do problema, segundo disseram algumas testemunhas ao Luxemburger Wort.