Dois homens atacados por quatro jovens no Grund

Quatro jovens terão atacado duas pessoas no Grund na segunda-feira, ameaçando-as com uma arma branca, informa a polícia grã-ducal.

As duas vítimas, dois homens, denunciaram à polícia terem sido agredidas por quatro jovens na Rue St. Ulric, no Luxemburgo-Grund. Segundo o relato, os jovens aproximaram-se dos homens com o pretexto de lhes pedir um cigarro. Nessa altura, um dos jovens tentou tirar a mochila de uma das vítimas, tendo esta resistido. O jovem ameaçou-a então com uma faca.

Os dois homens acabaram por ser agredidos pelo grupo de jovens, que lhes furtaram objetos pessoais de valor, tendo fugido de seguida. Embora tenha sido iniciada uma busca logo de seguida, pelas autoridades, os suspeitos ainda não foram encontrados.

Também na segunda-feira, ao fim da tarde, um jovem comunicou à esquadra de polícia de Düdelange que o seu colar tinha sido arrancado por outro jovem na paragem de autocarro perto da estação ferroviária, sob ameaça de violência. Tal como no assalto no Grund, as autoridades continuam igualmente à procura do autor deste crime.

Foram, entretanto, abertos inquéritos para ambos os casos.