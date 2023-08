Dois dos agentes detidos poderão aguardar julgamento em liberdade

Share this with email

Dois dos quatro agentes detidos, no mês passado, por suspeitas de violência policial poderão aguardar julgamento em liberdade, segundo informações avançadas na quinta-feira pela RTL.

Segundo a emissora pública, a Câmara do Conselho do Tribunal Distrital do Luxemburgo terá acordado garantir a libertação provisória dos dois polícias, mas estes ainda não saíram da prisão, já que o Ministério Público (MP) apresentou um recurso contra a decisão do tribunal na quinta-feira.

Agora, a Câmara do Conselho tem dez dias para se pronunciar sobre a situação.

O caso remonta a 20 de maio, noite em que quatro agentes da polícia terão estado envolvidos em atos de violência contra uma pessoa embriagada na esquadra da Gare.

Está em curso uma investigação da Inspeção-Geral da Polícia (IPG) sobre a conduta dos polícias.