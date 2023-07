Direção da Manuel Cardoso anuncia falência

Share this with email

“É com imensa tristeza que anunciamos que, nos próximos dias, a nossa sociedade vê-se obrigada a declarar falência”, pode ler-se numa carta que chegou esta segunda-feira pelo correio aos trabalhadores da empresa Manuel Cardoso, empresa geral de construções.

Na missiva, a que o Contacto teve acesso, escreve-se “que não temos alternativa face à situação atual”. Na carta informam-se ainda os trabalhadores que “face à declaração de falência estão formalmente impedidos de utilizar material ou objetos que sejam propriedade da sociedade”.

“Para que a falência seja gerida da melhor forma solicitamos que todos os assalariados que tenham uma viatura de serviço, cartões de gasolina ou telefones portáteis que os restituam empresa “até à próxima quarta-feira no depósito da Manuel Cardoso em Kirchberg, pode ler-se na missiva.

“Para facilitar as vossos próximos passos, vamos enviar-vos uma cópia das seis últimas fichas de salários”, escreve-se na carta assinada pela direção da Manuel Cardoso, empresa geral de construções. A missiva termina com um agradecimento aos trabalhadores pela sua "fidelidade durante todos estes anos” e desejando “votos de um bom futuro pessoal e profissional”.

Fundada em 1981, a Manuel Cardoso, empresa geral de construções conta atualmente com 120 trabalhadores. Sendo uma das maiores empregadores de portugueses no Luxemburgo chegou a contar com cerca de 220 trabalhadores.