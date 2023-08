Diga adeus aos dias de sol. Vem aí chuva no fim de semana

Segundo o Meteolux, até ao início da próxima semana, vai chover ou o céu estará nublado no país.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Ainda não é desta que se instala um clima de verão permanente no Luxemburgo. De acordo com o Instituto de Meteorologia do Luxemburgo (Meteolux), o fim de semana vai trazer chuva e tempo nublado.

Para sábado, são esperados aguaceiros fracos durante todo o dia, com as temperaturas a situarem-se entre os 18ºC de mínima e os 25ºC de máxima.

Domingo não deve chover mas o dia estará nublado, avança o Meteolux. Os termómetros podem baixar até aos 16ºC e a máxima será de 26ºC.

Volta a chover na segunda-feira e as temperaturas vão situar-se os 15ºC e os 23ºC.