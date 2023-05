Dicas para evitar que lhe assaltem o carro

Crime

Após registar várias ocorrências nas últimas horas, a polícia grã-ducal dá-lhe alguns conselhos para que se possa prevenir.

A polícia registou "nas últimas horas" vários assaltos a veículos na capital e no sul do Grão-Ducado, segundo informou no boletim enviado pouco antes do meio-dia deste sábado.

Segundo as autoridades, os roubos aconteceram na rua principal de Tétange, no boulevard Prince Henri no Luxemburgo e em Bettembourg, sendo que em todos os casos foram roubados objetos de valor.

Nesse sentido, a polícia deixou alguns conselhos para evitar estes assaltos:

Retirar sempre a chave da ignição e ativar o sistema antiroubo, mesmo que se ausente por pouco tempo;

Fechar sempre cuidadosamente as portas, as janelas, o teto de abrir e a tampa de depósito do combustível;

Nunca deixar objetos de valor como máquinas fotográficas, telemóveis, malas, dinheiro, cartões de crédito, etc, no interior da viatura, nem mesmo no porta-bagagens;

Não esconder a segunda chave no veículo;

Não deixar a chave num armário ou bengaleiro sem vigilância;

Não deixar documentos de identificação, documentos do veículo ou a chave de casa no interior;

Não estacionar o veículo em locais isolados ou mal iluminados.

Em caso de roubo, contacte as autoridades através do número de emergência 113.