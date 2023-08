Desemprego no setor imobiliário aumentou 120% no Grão-Ducado

A taxa de desemprego continua elevada no país. Conheça as 10 áreas mais afetadas, segundo o ministério do Trabalho.

O desemprego no Luxemburgo continua a aumentar. Em junho, a taxa de desemprego situava-se nos 5,2%, valor que só foi alcançado no final de 2021, por causa da pandemia de covid-19.

Segundo uma resposta parlamentar do ministro do Trabalho Georges Engel aos deputados Carole Hartmann e André Bauler, do DP, há setores particularmente afetados pela situação. O setor imobiliário ocupa o lugar cimeiro, com um aumento de 77% no número de candidatos a emprego face ao mesmo período do ano anterior.

O momento é particularmente "problemático" porque, segundo o ministro, é uma área que não tem escassez de mão-de-obra. Se olharmos para 2019, o último bom ano antes da pandemia, o aumento do desemprego é de 120%, de acordo com o Ministério do Trabalho.

A título de exemplo, na semana passada, a Manuel Cardoso Construções abriu falência e deixa 120 trabalhadores sem saber para onde voltar depois das férias coletivas em vigor.

Logo em seguida, vem o setor de “projetos e estudos de edificações”, com uma subida de 42% face a maio de 2022. Em terceiro lugar está o setor de sistemas de informação e telecomunicações (mais 42%), junto com o setor de projetos e estudos de construção (mais 42%) e seguidos de “contabilidade e gestão” (mais 41%).

Os setores de "culinária" (mais 13%), "restauração" (mais 22%), "estratégia comercial e marketing" (mais 28%), "secretariado" (mais 5%), "pedreiros" (mais 19%), "acabamentos e isolamentos" (mais 20%) ocupam os lugares restantes do top 10.

Mais jovens sem trabalho

Mas o ministro forneceu ainda outros dados importantes. Há mais adultos com menos de 30 anos à procura de emprego. Neste momento representam 19% do total de candidatos residentes,

em comparação com 17% em maio de 2022. O número total de residentes à procura de trabalho aumento 9% num ano.