Déi Lénk: "Estado deve comprar a Manuel Cardoso Construções"

Uma das maiores construtoras do Luxemburgo, a Manuel Cardoso, anunciou falência na segunda-feira, deixando os cerca de 120 trabalhadores ainda atordoados e sem outra alternativa a não ser preencher a papelada para o desemprego.

No dia em que acontece uma reunião inédita, convocada pelo ministro do Trabalho, Georges Engel, com a direção da empresa e os sindicatos OGBL e a LCGB, o partido Déi Lénk lança uma proposta clara para resolver a situação: o Estado deve comprar o grupo e torna-lo na "primeira construtora de habitação social".

Em comunicado, o partido indica que apresentou há uns meses "a ideia de uma construtora pública [para debate público]. Este negócio não precisa ser criado do zero, pode ser feito comprando um negócio existente. A oportunidade apresenta-se com a falência de Manuel Cardoso", diz a nota.

O processo seria vantajoso para todos uma vez que "a Manuel Cardoso é uma empresa de construção que reúne todos os ofícios envolvidos na construção de habitações. Da estrutura à carpintaria e azulejaria, todo o know-how está presente. Embora muitos funcionários tenham saído da empresa nos últimos meses, ainda existem cerca de cem que precisam de continuar a construir", lê-se no comunicado. E, além disso, "a empresa possui várias máquinas e ferramentas que podem ser utilizadas imediatamente", defende o Déi Lénk.

O recente estudo da autoridade da concorrência revelou que o sector da construção paga muito mal aos trabalhadores e a escassez de pessoal é explicada por estes valores praticados, sublinha ainda o partido. Uma construtora pública "pode acabar com esse modelo de negócio duvidoso e irresponsável oferecendo melhores salários e condições de trabalho aos funcionários. Isso teria um efeito de alavanca em todo o setor", diz também o comunicado.

Fator social

Uma empresa pública de construção "deve concentrar-se exclusivamente na construção de empreendimentos públicos", defende o partido.

O Déi Lénk avança que os últimos números fornecidos pelo Ministro da Habitação relativos ao Fundo Especial de Habitação indicam que "a construção de habitações públicas abrandou nos últimos três anos. Apesar dos anúncios e promessas do ministro, não vemos as coisas avançarem" e esta é a altura de mudar o cenário de um setor que vive uma crise profunda.