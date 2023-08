Declarada a falência da construtora Manuel Cardoso

Share this with email

A empresa de construção Manuel Cardoso, com sede em Niederkorn, foi oficialmente declarada em situação de falência na terça-feira, 1 de agosto, pelo Tribunal de Arrondissement do Luxemburgo, que proferiu a respetiva sentença, como consta do Registo de Insolvências.

Na semana passada, tal como avançou o Contacto, os trabalhadores da empresa receberam uma carta da direção informando que a empresa iria declarar falência nos próximos dias. Na sequência deste anúncio, o Ministro do Trabalho, Georges Engel (LSAP), reuniu-se com a direção e os sindicatos, tendo no final declarado que era impossível "salvar a Manuel Cardoso". A venda dos escritórios da empresa em Niederkorn, no início desta semana, só veio confirmar a impossibilidade de recuperar a empresa.

120 pessoas afetadas

O tribunal nomeou um administrador judicial para gerir os ativos da empresa falida. O seu papel consiste em recuperar o máximo de dinheiro possível junto dos devedores da empresa e, em seguida, distribuí-lo pelos credores. Simultaneamente, o tribunal nomeou também um juiz-comissário, especificamente encarregado de acelerar e supervisionar as operações, a gestão e a liquidação da falência.

A falência da empresa afetará cerca de 120 pessoas e as dificuldades que a empresa enfrenta não são novas. Desde o início deste ano que os funcionários da Manuel Cardoso têm tido dificuldades em receber os salários a tempo. "Desde março, temos tido vários salários em atraso. Começaram a pagar-nos no dia 15 do mês seguinte, até que, em junho, deixaram de nos pagar", contou ao Contacto um funcionário que trabalha na empresa há oito anos, quando foi anunciada a falência da empresa.

Com a declaração de falência, o processo de indemnização dos trabalhadores pode, finalmente, começar. Depois, terão de se registar na ADEM para terem direito ao subsídio de desemprego.

Já foram encontradas soluções de recolocação para alguns dos trabalhadores, que foram contactados por outras empresas que lhes ofereceram trabalho.

Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Tomás