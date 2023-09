De Portugal ao Japão. Centenas de eleitores da capital vão votar a partir do estrangeiro

Cerca de 1.500 eleitores luxemburgueses fizeram o pedido à comuna da capital para votar por correspondência nas legislativas de outubro a partir do estrangeiro.

Cerca de 1.500 luxemburgueses da capital do Grão-Ducado vão votar nas legislativas de outubro a partir do estrangeiro.

Dois dias depois de terminar o prazo para os pedidos de voto por correspondência a partir do estrangeiro, a capital recebeu 803 requerimentos de pessoas que vivem ‘lá fora’ e 683 de pessoas que moram na cidade, mas que estarão fora do país no dia das eleições.

