De férias e a receber mensagens do chefe? Lembre-se que tem direito a desligar

No Luxemburgo e em Portugal, as empresas estão proibidas de contactar os trabalhadores durante os períodos de descanso.

Imagine que está na praia ou no parque, a relaxar com amigos ou familiares, e recebe um telefonema ou uma mensagem de um colega de trabalho ou do seu chefe a propósito de uma qualquer questão de trabalho. Mas, apesar de desagradável, este contacto não tem de arruinar por completo o seu dia de férias, já que durante este período está em vigor o direito a desligar.

Este direito, inscrito na legislação do Luxemburgo e de Portugal, determina que as empresas e os patrões não podem abordar os trabalhadores durante períodos de descanso, prática que se tornou muito frequente com o advento das novas tecnologias e da utilização recorrente de ferramentas como o e-mail ou o WhatsApp no dia a dia.

Em Portugal, o direito a desligar foi aprovado em novembro de 2021, após a implementação generalizada do teletrabalho motivada pela pandemia ter voltado a amplificar a discussão sobre o tema. Assim, o Código do Trabalho refere que os empregadores devem abster-se de contactar o trabalhador no período de descanso, "salvo [em] situações de força maior". Quem não cumprir, sujeita-se a pagar uma coima de entre 612 e 9.690 euros.

No Grão-Ducado, este direito foi aprovado apenas em junho passado, passando agora a estar expressamente contemplado no Código de Trabalho. Contudo, a nova lei determina que cada empresa deverá estabelecer o seu próprio regime que garanta o respeito pelo período de descanso através de um acordo entre o empregador e representantes do pessoal.

Apesar de ter sido alvo de críticas devido ao seu caráter algo vago, o projeto de lei determina que o incumprimento desta medida pelos empregadores implica o pagamento de uma multa à Inspeção do Trabalho e Minas (ITM), que pode ir de 251 a 25 mil euros.