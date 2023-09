Danificar radares de velocidade dá prisão e multa até 5.000 euros

Há uma nova lei que penaliza com severidade quem tentar destruir ou bloquear os radares de velocidade no Luxemburgo.

No Luxemburgo, passou a ser crime a destruição ou danos nos radares de velocidade. O objetivo é impedir a identificação de infratores nas estradas do país e as respetivas multas.

Quem danifique ou destrua deliberadamente estes dispositivos, ou bloqueie as câmaras dos radares, passa agora a arriscar mesmo uma pena de prisão, que pode ir de oito dias a um ano, indica a nova lei em vigor desde julho passado.

Há também coimas pesadas. Os autores destes casos de vandalismo são punidos com multas entre os 251 euros e os 5.000 euros.

Vandalismo

Estas penalizações surgem após casos de destruição ou danificação deste tipo de radares. Um dos casos divulgados foi o da destruição do radar fixo da N7 perto de Lipperscheid, na comuna de Bourscheid, que foi deixado tombado no chão e inativo.

Pelas estradas do país, há cada vez mais radares de trânsito para combater o excesso de velocidade e prevenir acidentes.

Ao todo são cerca de 40 aparelhos, 24 radares fixos, além de outros móveis, temporários ou radares-semáforo que 'apanham' os condutores em infração, e que acabam multados.

Mais de 300 mil multas

Em 2022, foram aplicadas 310 mil multas em resultado da atividade dos radares de velocidade, 297.503 coimas de 49 euros e 12.624 de 145 euros.

Em agosto passou a funcionar em pleno o radar fixo de Bereldange, enquanto o de Micheville, em Esch, iniciou a sua fase de testes no passado dia 1 de setembro.