Crianças sem medicamentos no inverno? "Devemos permanecer cautelosos"

O problema da escassez de medicamentos no Luxemburgo - nomeadamente para crianças - não é novo, mas com a chegada do outono e do inverno, o assunto volta a ser uma preocupação.

Com efeito, os deputados Claude Lamberty e Carole Hartmann, do DP, questionaram a ministra da Saúde, Paulette Lenert, acerca do stock atual disponível no Luxemburgo e quais as medidas previstas em caso de falta de fármacos pediátricos.

Apesar de, para já, nenhum medicamento estar esgotado - como aconteceu em maio -, a governante não exclui o cenário durante os próximos meses, uma vez que o "Ministério da Saúde espera, como em todos os outonos e invernos, um aumento de infeções do trato respiratório, o que gera forte demanda por antibióticos e medicamentos contra a dor e a febre", como aconteceu em 2022.

Lenert sublinhou que, a nível europeu, vive-se uma crise no fornecimento de medicamentos, sobretudo "amoxicilina e paracetamol" e, por isso, mesmo que haja stock, "devemos permanecer cautelosos" na gestão da oferta, garante.

Coordenação europeia

A ministra também esclarece que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), em coordenação com Autoridade de Emergência de Saúde da Comissão Europeia (HERA), estão a monitorizar a oferta e a procura de "diferentes subgrupos de antibióticos, incluindo a amoxicilina, para poder reagir imediatamente em caso de estrangulamentos e tentar evitá-los da melhor forma possível”.

Em caso de alarme, a EMA também pode "autorizar o fornecimento de vários medicamentos não autorizados num determinado Estado-membro ou prever diversas isenções (totais ou parciais) dos requisitos de rotulagem e embalagem", tranquiliza Lenert.

Dependência total

O Luxemburgo não fabrica medicamentos, contando exclusivamente com a importação de stocks dos países vizinhos. A grande fatia do bolo chega da Bélgica (85%), seguindo-se a Alemanha e a França.

No primeiro trimestre do ano, o Contacto abordou a crise europeia e mundial da falta de medicamentos, atribuindo-a a vários fatores políticos e sociais - situação que se mantém.

A título de curiosidade, a dependência europeia é tal que o vulgar paracetamol, amplamente consumido, não é produzido em território europeu, apenas na Ásia.