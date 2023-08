Covid-19. Subvariante EG.5 já é dominante no Grão-Ducado

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A subvariante EG.5 do vírus Sars-CoV-2 já é a predominante nos casos mais recentes de covid-19 detetados no Luxemburgo.

Segundo o último relatório disponível do Revilux, de 4 de agosto, esta estirpe descendente da recombinante XBB.1.9.2 da variante Ómicron, foi detetada em 59% das amostras sequenciadas. "Durante o mês de julho, a distribuição estimada da recombinante EG.5 (descendente de XBB.1.9.2) foi de 59,0% (IC95%: 48,5-69,6%), seguida da XBB com 21,7 (IC95%: 12,8-30,6%)", refere o análise do Laboratório Nacional de Saúde (LNS), acrescentando que "as proporções de XBB.1.5 e XBB.1.9 (excluindo EG.5) diminuíram nas últimas semanas para menos de 10%".

A estirpe EG.5 foi comunicada pela primeira vez à Organização Mundial da Saúde (OMS) em fevereiro e em meados de julho foi designada como variante sob monitorização. Na quinta-feira passada, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) classificou as linhagens recombinantes da variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2 como variantes de interesse, alertando para o aumento da propagação e da transmissão da covid-19 na Europa.

Na base da decisão do organismo europeu está, segundo cita a agência Lusa, um "aumento da transmissão da COVID-19 na UE/EEE [União Europeia/Espaço Económico Europeu] e no estrangeiro, após vários meses de taxas de infeção muito baixas”. Apesar disso, e em consonância com a análise feita pela OMS, não há “sinais de aumento das hospitalizações ou de pressões sobre os sistemas de saúde”.

No Luxemburgo, de acordo com o Revilux, nas últimas quatro semanas, os vírus mais frequentemente detetados foram o SARS-CoV-2 (18,3%), seguido de perto pelo rinovírus humano (18,2%). No entanto, a taxa de positividade do coronavírus registou uma forte subida, passando de cerca de 5% para 18,3% face às quatro semanas anteriores.

Apesar da predominância da nova estirpe no Grão-Ducado, Jean-Claude Schmit, diretor da Direção-Geral da Saúde do Grão-Ducado, afirmou, em declarações à RTL, que nas últimas semanas, não foi detetado qualquer novo pico de infeções com o vírus SARS-CoV-2.

Segundo o responsável, esta subvariante não se tem traduzido num agravamento da doença, sendo os sintomas "geralmente benignos". "Os doentes referem nariz entupido, dores de garganta, dores de cabeça, talvez uma febre ligeira. Mas não passa disso. Não temos visto nenhuma doença grave com as variantes que circulam atualmente entre a população", referiu à RTL, acrescentando que a exposição a novas variantes também contribui para criar nova imunidade.

Ler mais:

Nova variante do coronavírus está a espalhar-se e casos crescem em todo o mundo

Mesmo sem agravamento da doença, a EG.5 parece também já ser a subvariante mais prevalente nos casos de pacientes hospitalizados que foram diagnosticados com covid-19. De acordo com o último relatório do Revilux, a preponderância da EG.5 nessas hospitalizações é de 61,9%.

LSAP pede mais esclarecimentos à ministra da Saúde

Esta sexta-feira, a deputada Cécile Hemmen (LSAP) solicitou à ministra da Saúde, Palette Lenert, um ponto de situação sobre os casos de covid-19 no país, tendo em conta a presença cada vez maior desta subvariante e a sua associação ao aumento do número de infeções.

Na pergunta parlamentar, a deputada questiona a ministra sobre qual é o atual sistema de vigilância para a covid-19, quais os dados mais atualizados relativos ao Grão-Ducado, assim como se as tendências atuais devem gerar preocupação.

Ler mais:

Covid-19. Recomendado reforço da vacina aos mais vulneráveis

Cécile Hemmen pergunta ainda a Paulette Lenert se os grupos farmacêuticos estão a trabalhar em vacinas adaptadas à nova variante e se o Luxemburgo tenciona adquirir alguma?

Ainda sobre a vacinação, a deputada termina a carta, com uma pergunta relativa à próxima campanha de vacinação, questionando se haverá nova campanha este outono para reforço da imunização contra a covid-19, e, se sim qual será o tipo de vacina administrada e se esta será dada em simultâneo com a vacina contra a gripe.