Corpo encontrado em lago. Ministério Público exclui crime

O cadáver foi descoberto na terça-feira e as autoridades pediram uma autópsia para determinar a causa exata da morte.

O Ministério Público descarta a interferência de terceiros na morte do homem cujo corpo foi encontrado na terça-feira num lago em Hoscheid-Dickt, ou seja a possibilidade de ocorrência de crime.

A notícia é avançada pela RTL, um dia depois de as autoridades terem revelado que tinha sido descoberto um cadáver de um homem num lago, naquela localidade no norte do Grão-Ducado.

Na quarta-feira, o Ministério Público tinha pedido uma autópsia para determinar a causa exata da morte, tendo sido aberto um inquérito preliminar. A identidade do falecido foi confirmada pelas autoridades no mesmo dia, embora não tivesse sido revelada publicamente.

De acordo com a RTL, trata-se de um homem idoso, que seria proprietário do lago onde o corpo foi descoberto.