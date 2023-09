Consultas médicas estão mais caras. Estes são os novos preços

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Uma nova tabela de preços das consultas médicas entra em vigor em setembro, com a terceira parcela de indexação salarial.

O índex aumenta os salários, pensões e subsídios em 2,5%, mas faz subir também os valores dos custos da saúde para os residentes no Luxemburgo. As idas ao médico ficam mais caras, com as consultas médicas a aumentar igualmente 2,5%, quer seja de medicina geral ou especialidades.

A consulta de medicina geral passa agora a custar 57,70 euros (contra os 56,30 euros até agora), sendo o mesmo valor aplicado na geriatria, segundo a nova tabela de preços publicada na quarta-feira pela Caixa Nacional de Saúde (CNS).

No novo preçário para consultas normais na medicina dentária prevê o valor de 39,40 euros.

Especialidades

Todas as especialidades médicas sofrem igualmente aumentos. Os cardiologistas passam a cobrar 48,10 euros por consulta, os pediatras 63,20 (em vez dos 61,60 euros) por consulta para crianças e jovens até aos 18 anos.

Na psiquiatria, a consulta sobe para 59,10 euros, a ginecologia-obstetrícia fixa-se em 41,80 e a consulta de oftalmologia em 55,60 euros.

As consultas com majoração conhecem também subidas de preço.

Ler mais:

Revis, abono e subsídios. Os aumentos que vai receber já este mês

Aceda à lista completa

De igual modo, as consultas e tratamentos hospitalares, bem como os exames médicos têm novos valores.

O novo preçário do CNS é demasiado extenso, mas pode consultar no site da CNS todos os novos valores.

Veja aqui a tabela completa dos novos preços de consultas médicas, em consultório ou hospitalares, e dos exames e tratamentos médicos publicada pela CNS.