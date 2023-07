"Construir mais, mais rápido e mais alto". Bettel pensa o futuro

Share this with email

Cumprir 21 dias de caminhada permitiu-me este privilégio raro: entender o Luxemburgo devagarinho. E houve coisas que mudaram em mim. Já não consigo olhar para este Grão-Ducado como um território pequeno, mesmo que a cartografia insista no contrário. Agora olho para este país com uma amplitude e uma diversidade que antes podia apenas adivinhar. As histórias que encontrei pelo caminho ajudaram, certamente. Foi com elas que tentei compor o puzzle que explica o Luxemburgo. E as transformações que ele tem sofrido nos últimos anos, que são muitas e profundas.

O país está a mudar, sim. Às vezes isso é visível e outras nem por isso – mesmo quando os movimentos ocorrem diante dos nossos olhos. Estes dias na estrada permitiram-me ver como o Luxemburgo se altera por causa das alterações climáticas, de uma multiculturalidade cada vez mais extensa, de uma população que cresce exponencialmente mas não tem espaço para habitar. E ver tudo isto deixou-me com mais dúvidas do que respostas. Por isso é que, depois de completar o puzzle, ainda era preciso lê-lo. E perceber o caminho que vem a seguir.

Um dia depois do retorno a casa, Xavier Bettel aceitou caminhar comigo. Não se pode dizer que tenha sido uma conversa tranquila e pacata, porque Bettel não é só Bettel, é Big Show Bettel. O primeiro-ministro não consegue dar dois passos sem cumprimentar alguém, tirar uma selfie, comentar o estado do tempo com um transeunte. Apanhámos um casal que se casava esta tarde e ala de ver o chefe de Governo a posar para a eternidade. Entrámos na loja de Léa Linster para comer uma madalena e a conversa perde-se por uns minutos. Não valia a pena esperar respostas a um só tempo, pelo meio havia abraços e beijos, acenos e apertos de mão, “olá como é que estás”, “de onde é que vocês são”, mais fotos, moien e addi.

© Créditos: Gilles Kayser

Comecei por perguntar-lhe sobre o abandono de uma parte do território. Ao longo dos dias que percorri o Luxemburgo, encontrei aldeias onde os cafés, as mercearias, os bancos e os postos de correio foram fechando – e ouvi muita gente a queixar-se de se sentir votada ao esquecimento. Bettel discordou da ideia de abandono. “Há dois fatores que temos de ver. Muita gente sai da cidade e muda-se para povoações mais pequenas porque quer tranquilidade. Mas continuam a trabalhar no centro urbano, não estão nas aldeias nem consomem lá, o que torna os negócios locais pouco lucrativos.”

E as infraestruturas públicas? “Há lugares em todas as terras que promovem a vida em comunidade. Mas temos feito um grande esforço de digitalização e há estruturas que se tornam obsoletas. Sei que para as gerações mais velhas é complicado não ter os correios ou o banco ao lado de casa, mas este é um período inevitável de transição.”

Numa coisa Bettel concorda comigo: muitos dos problemas do país parecem desaguar num problema de base: a habitação. “Temos de construir mais, temos de construir mais rápido e temos de construir mais alto. E estou a preparar medidas para podermos acelerar isto. Provavelmente precisamos de fazer edifícios com mais três ou quatro pisos do que fazemos hoje. E temos de nos convencer de uma coisa: nem todos podemos ser proprietários. Há uma coisa que antes achava e hoje percebo que estava errado. Arrendar uma casa tem de fazer parte da equação. Agora o que temos de fazer é controlar os custos – até para que as jovens famílias poupem algum dinheiro e consigam ao fim de uns anos comprar o seu espaço.”

Agora chegamos à Corniche, Bettel diz-me que aquela vista sobre o Grund é uma das suas preferidas. Começamos a falar de minorias. Pergunto ao primeiro-ministro se é normal uma capital europeia não ter um único bar LGBT. Anuncia-me que vai abrir um em breve. E o que acha ele de um homem gay não poder dar sangue no Luxemburgo? “Essa ideia de que temos mais tendência a contrair o HIV não faz qualquer sentido. Antigamente, quem tivesse relações sexuais com um africano também não podia dar sangue, já viste a discriminação? Mas isso mudou e agora estou a trabalhar com a Cruz Vermelha para que esta exclusão mude também. Que fique bem claro que um homem gay deve poder dar sangue.”

Ricardo J. Rodrigues e Xavier Bettel. © Créditos: Gilles Kayser

Enquanto galgamos a Grand-Rue, proponho a Xavier Bettel uma reflexão. Governou o país nos últimos dez anos e foi sob o seu mandato que o Luxemburgo se tornou na nação mais rica do mundo. Há dias, o Grão-Duque Henri disse-me que a sociedade luxemburguesa se tinha tornado demasiado confortável, que arriscava pouco. Concorda? “Não vou fazer comentários sobre o Grão-Duque. Eu protejo-o.”

Tento ir por outro lado e pergunto-lhe se vai manter a coligação com verdes e socialistas depois das eleições de outubro. “Nestes dez anos trabalhámos bem juntos, a relação é boa”, disse Bettel, “mas vou tentar coligar-me com o partido que me der condições para cumprir mais pontos do meu programa.”

O primeiro-ministro tem de terminar a caminhada, tem uma reunião marcada para daí a pouco. Acabámos a falar do futuro. A riqueza do país foi primeiro baseada no aço, depois na indústria financeira mas, se os bancos colapsarem, de que viverá o Luxemburgo? “Passámos o LuxLeaks e estamos de boa saúde. Mas é verdade que temos de diversificar a nossa economia. E estamos a olhar para a frente. Vê a exploração dos minerais no espaço, vê as comunicações. O caminho é por aí, passo a passo. Até porque não gosto de revoluções, gosto de evoluções.”

Nota: O projeto Luxembourg on Foot foi apoiado pelo Luxembourg for Tourism, sem qualquer interferência editorial.