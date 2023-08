Conhece esta pessoa? Cartão bancário roubado na capital

Share this with email

Na terça-feira, dia 20 de junho de 2023, entre as 10h59 e as 11h12, um cartão bancário roubado foi utilizado para efetuar pagamentos em vários locais da zona ferroviária da capital, segundo nota da polícia do Luxemburgo.

Qualquer informação relevante sobre a identidade da pessoa nas imagens deve ser enviada para o Commissariat Limpertsberg Police Department, tel.: (+352) 244 48 1000 / e-mail: police.limpertsberg@police.etat.lu.