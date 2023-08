Condutor morre em fuga à polícia dentro de carro em chamas

Uma perseguição policial em Esch terminou com a morte do suspeito, que na fuga embateu contra um muro e o seu automóvel incendiou-se.

A patrulha policial tentou resgatar o condutor das chamas do automóvel, mas sem sucesso. © Créditos: Anouk Antony

O despiste de um condutor em fuga aos agentes da autoridade foi fatal, terminando com a sua morte dentro do automóvel incendiado, na segunda-feira à noite, em Esch.

No cruzamento da estrada de Lankelz com a Boulevard Grand-Duchesse Charlotte, o suspeito despistou-se acabando por colidir violentamente contra um muro, informa a polícia no relatório desta terça-feira.

Veículo incendiou-se

Com o embate, o automóvel incendiou-se e os agentes policiais tentaram, de imediato, apagar as chamas do veículo e resgatar o condutor, mas não conseguiram. Quando a equipa de bombeiros chegou ao local, o homem já tinha morrido e o seu óbito foi declarado.

O acidente mortal foi o culminar de uma perseguição policial, iniciada após a denúncia de que o sujeito estaria a cometer atos de vandalismo numa propriedade privada na Cité op Lauterbann, em Niederkorn.

Autópsia requerida

Uma patrulha dirigiu-se ao local avistando o suspeito. Este, quando percebeu a presença das autoridades, entrou no seu automóvel e iniciou assim a fuga que terminou de forma trágica.

O Ministério Público determinou a elaboração de um relatório de ocorrência, bem como a apreensão da viatura incendiada e uma autópsia ao condutor.