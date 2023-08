Condutor apanhado com 4.600 cigarros e 72 kg de tabaco do Luxemburgo para França

Share this with email

Um homem foi detido depois de ter sido apanhado a transportar 36 caixas de cartão com dois quilos de tabaco cada e 4.600 cigarros no seu carro, em Vouziers, França, na passada quarta-feira.

No dia 23 de agosto, entre as 16h e as 20h, militares da companhia de Vouziers estavam de serviço no âmbito de uma operação de luta contra a criminalidade. Pelas 17h, controlaram um Mercedes SUV na berma da estrada CD946, em Vouziers.

"O condutor acusou positivo para canábis e conduzia apesar da suspensão da sua carta de condução", notou a Gendarmerie des Ardennes na sua página de Facebook.

Uma busca ao veículo levou à descoberta do tabaco e dos cigarros. Segundo os militares, a compra tinha sido efetuada no Luxemburgo e o indivíduo regressava a Rouen, a cerca de 500 quilómetros de distância, desrespeitando a regulamentação aduaneira.

O homem foi detido e admitiu as infrações. Foi notificado para comparecer perante o Tribunal de Charleville-Mézières a 30 de janeiro de 2024.

Por decisão do Ministério Público, o tabaco foi destruído.