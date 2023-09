“Condições inaceitáveis” para menores em Schrassig, critica Comitê anti-tortura

Share this with email

Os jovens que ainda são menores têm de suportar condições de prisão inaceitáveis ​​na prisão para adultos de Schrassig. É esta a conclusão do Comité Anti-Tortura do Conselho da Europa, em Estrasburgo, no relatório anual sobre a privação de liberdade no Luxemburgo.



Os peritos independentes verificam regularmente as condições nos centros de detenção, como prisões e hospitais psiquiátricos. Este ano, durante a sua visita ao Luxemburgo em março/abril, o Comitê centrou-se nas condições de vida das crianças e jovens presos.

O relatório não é favorável: os jovens ainda estão alojados na prisão para adultos em Schrassig (CPL), embora não existam infraestruturas adequadas à idade, formação e a educação superior.

Os cuidados de saúde também são irregulares e “não satisfazem as necessidades médicas específicas das crianças privadas de liberdade”, afirma o relatório de quase 80 páginas.

As condições na enfermaria psiquiátrica juvenil são melhores e os especialistas apenas apontaram o pátio como pequeno demais.

Ministro da Educação: “As críticas não são injustificadas”

Os educadores da Unisec de Dreiborn também cuidam dos jovens do CPL, com uma equipa móvel, mas a prisão não é adequada para a permanência de jovens, alertam os especialistas.



As autoridades luxemburguesas estão bem cientes de que a colocação de crianças ali é contrária às recomendações do Comité dos Direitos da Criança da ONU em Genebra: as críticas “certamente não são totalmente injustificadas”, disse o ministro da Educação Claude Meisch (DP) quando questionado pelo jornal Luxemburger Wort.

O governo já tomou decisões em conformidade, diz Meisch., mas as mudanças desejadas “não podem ser implementadas imediatamente”.



E é precisamente este ponto que o Comité Anti-Tortura critica: que as autoridades não tomaram “medidas imediatas” para impedir a detenção de jovens no CPL.

Há problemas constantes no Unisec em Dreiborn

Como parte da planeada reforma da protcção da juventude, o Governo decidiu converter a Unisec numa prisão juvenil e, numa primeira fase, expandir o bloco de doze lugares com o departamento fechado.



“A estrutura aberta do internato deveria definitivamente ser afastada de Dreiborn numa segunda etapa”, diz Meisch. “Teremos estruturas mais pequenas e descentralizadas, por todo o país.”

Ameaças

O Luxemburgo recebeu uma segunda repreensão clara pelas queixas contínuas da Unisec.

Os inspetores que falaram com os jovens no local não tiveram queixas de maus-tratos, mas os menores relataram que, se se comportassem mal, eram ameaçados de serem transferidos para a prisão para adultos em Schrassig.

(Artigo original publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)