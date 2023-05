Condenada a 18 anos de prisão por esfaquear o irmão em Schifflange

Justiça

Uma discussão familiar acabou em tragédia em maio de 2021.

A 3 de maio de 2021, Jessica B. agrediu o irmão com uma faca de cozinha na casa da mãe, em Schifflange. O homem de 44 anos esvaiu-se em sangue no chão e os serviços de emergência não conseguiram salvá-lo. No final de abril, a mulher teve de responder pelos seus atos perante o tribunal distrital do Luxemburgo.

Na quinta-feira, os juízes condenaram a mulher de 38 anos a 18 anos de prisão, 13 dos quais com pena suspensa, por homicídio involuntário. A sentença ficou, assim, muito aquém do pedido do Ministério Público (MP), que defendia 25 anos de prisão para a arguida.

O tribunal aceitou circunstâncias atenuantes. A lei prevê uma pena de prisão perpétua para infrações graves como o homicídio, mas os juízes não partiram do princípio de que a vítima provocou o crime com o seu comportamento. Juridicamente, a provocação é interpretada como uma "justificação". O código penal prevê uma pena de prisão até cinco anos nestes casos.

Cinco facadas nas costas

Aquando da instauração do processo judicial, a mãe da arguida deu uma visão global da relação familiar desfeita. Na altura dos acontecimentos, os dois filhos tinham voltado a viver com ela. No entanto, a vida familiar estava longe de ser harmoniosa. A mulher de 72 anos descreveu maus tratos psicológicos graves.

"Eu tinha um medo mortal desse homem", declarou em tribunal sobre o seu filho. Segundo contou, a vítima ameaçava-a, insultava-a e atormentava-a diariamente. A irmã foi também alegadamente vítima de maus tratos por parte do irmão em várias ocasiões. Na noite dos factos, o homem também proferiu violentos insultos dirigidos a ambas.

Pouco tempo depois, começou uma discussão entre os irmãos. O irmão de Jessica B. terá tentado agarrá-la várias vezes, ameaçando-a. De acordo com a investigação, a mulher dominou então o irmão e desferiu-lhe cinco golpes nas costas com uma faca de cozinha.

A sentença ainda não é definitiva.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)