Comunais são daqui a um mês. Todas as respostas

Eleições

Ainda tem dúvidas sobre as eleições? Este artigo pode ajudar.

Falta um mês para as eleições comunais. A 11 de junho, os residentes no Luxemburgo - luxemburgueses e estrangeiros que se recensearam até 17 de abril - vão escolher quem vai governar as suas comunas.

Nos 102 municípios que compõem o Grão-Ducado, serão eleitos, nesse dia e por um período de seis anos, os novos conselhos comunais, nos quais são nomeados os presidentes de câmara e os vereadores.

Há, contudo, seis exceções. Em Winseler, Nommern, Stadtbredimus, Vichten, Bourscheid e Weiler-la-Tour não haverá votação, uma vez vez que o número de candidatos é exatamente o mesmo que os lugares disponíveis ou inferior. Em Nommern, há sete candidatos para nove lugares, o que poderá levar a eleições suplementares no outono. Nas restantes cinco comunas, os candidatos decidirão entre si os cargos a ocupar.

A Cidade do Luxemburgo é o município mais populoso, com cerca de 130 mil habitantes, segundo os números citados pelo Vírgule, e, como tal, o que terá mais eleitos, ou seja, 27. A comuna menos populosa é Saeul, com menos de mil residentes, elegendo sete.

O método de eleição também varia consoante o número de habitantes por comuna. Nas que têm menos de 3.000, o sistema é "maioritário", ou seja cada eleitor dispõe de um número de votos equivalente ao número de vereadores a eleger. Já nas autarquias com mais de 3.000 habitantes, o sistema é "proporcional", permitindo a cada eleitor votar em candidatos individuais ou escolher uma lista.

Nestas eleições comunais há 3.847 candidatos a concorrer para 1.121 lugares disponíveis.

Entre o total de candidatos, 1.483 são mulheres e 2.364 são homens. De acordo com dados anteriores do Centro de Estudos e Formação Intercultural e Social (Cefis), compilados pelo Virgule, este ano há mais 272 candidatos do que nas últimas eleições, para um número semelhante de mandatos. Em 2017, havia 3.575 candidatos para 1.120 cargos.

Os registos oficiais do Ministério do Interior apontam também para uma subida da percentagem de mulheres candidatas às eleições municipais de 2023, que cresceu 3% face ao último escrutínio. Nessa altura, a representação feminina no total de candidaturas foi de 35,6%. Atualmente, chega aos 38,55%.

Ainda que cerca de 90% das candidaturas seja de luxemburgueses (incluindo os que têm dupla nacionalidade), a proporção de candidatos estrangeiros também subiu. Quase 10% (379) são de estrangeiros, por comparação com os cerca de 7% (268) das últimas eleições.

No que respeita aos não-luxemburgueses recenseados para votar, nestas eleições são 50.084, de 162 nacionalidades. Desses 50.084 eleitores não-nacionais, 15.045 são portugueses. Este número corresponde a 20% da comunidade lusa elegível para poder votar nas comunais deste ano, que ficaram marcadas por uma alteração legal que alergou o direito de voto dos estrangeiros residentes no Grão- Ducado.

Pela primeira vez, todos os cidadãos residentes no Luxemburgo, com idade a partir dos 18 anos, podem votar para escolher os representantes dos órgãos autárquicos, independentemente do tempo de residência no Grão-Ducado. Anteriormente eram necessários pelo menos cinco anos para o poder fazer.

A taxa global de votantes não-luxemburgueses para este ano fixou-se nos 19,8%, e apesar de a percentagem de portugueses inscritos para votar ser superior à média global (20%), a comunidade lusa perde em peso para as da Alemanha, Países Baixos, Dinamarca, França ou Bélgica. A percentagem de recenseados destes países é superior a 23%.