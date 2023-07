Como funciona a nova app de estacionamento na capital? Todos os passos

Share this with email

Desde o início de junho que pagar por um lugar de estacionamento na capital está mais simples com a chegada da aplicação Indigo Neo.

Esta app, lançada câmara da Cidade do Luxemburgo, permite pagar os lugares através da internet, sem ter de se deslocar a uma máquina. O Luxemburger Wort testou a sua utilização e explica os passos a seguir.

Primeiro é necessário criar um perfil, onde vão ser pedidos os dados do veículo, e registar um cartão de crédito. O serviço de localização também tem de estar ativado.

Depois de encontrar um lugar de estacionamento, o utilizador liga a aplicação e carrega no lugar onde o carro foi estacionado. Em seguida, basta definir quanto tempo pretende ficar parado.

Também é possível ativar uma opção de "lembrete" alguns minutos antes do fim do estacionamento, o que é muito prático. Todas as ações são registadas na aplicação e a pessoa recebe a fatura por e-mail.

Serviço vai ser alargado

A aplicação também pode ser utilizada no parque de estacionamento da rue du Fort Neipperg e o acesso automático é ativado por reconhecimento da matrícula. Assim, já não é necessário pagar na caixa e preocupar-se com a falta de trocos ou a perda do bilhete.

A câmara já anunciou em comunicado que a app vai chegar a outros parques de estacionamento no futuro. Este método de pagamento já existe noutros parques geridos pela Indigo, como o parque da Philharmonie.

A Indigo Neo está disponível na Apple Store e no Google Play e pode ser descarregada de forma gratuita. Também funciona noutros países, por exemplo, para pagar um lugar de estacionamento em Paris.



(Artigo original publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)