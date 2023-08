Como encontrar um novo emprego no Grão-Ducado

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O Luxemburgo é um dos destinos de trabalho mais procurados pela comunidade lusófona para trabalhar. Neste guia, o Contacto explica-lhe como encontrar um emprego, quer tenha acabado de chegar ao Grão-Ducado, ou esteja à procura de uma nova oportunidade profissional.

Inscrição na ADEM

O primeiro passo, assim que regularizar a sua situação pessoal, deve passar pela inscrição na ADEM – a agência estatal de emprego. A ADEM, à semelhança do centro de emprego em Portugal, organiza várias sessões para o ajudar a encontrar a vaga ideal conforme o seu currículo e motivações profissionais.

A inscrição pode ser efetuada via o MyGuichet.lu através do uso da ferramenta LuxTrust ou um eID (cartão de identidade eletrónico de Luxemburgo).

Será notificado cada vez que a agência encontrar uma vaga que seja compatível com as suas expectativas e terá a possibilidade de escolher entre várias oportunidades.

JobBoard

De forma a encontrar um emprego mais rapidamente, a ADEM procura promover o JobBoard, uma plataforma on-line que faz a ligação entre as necessidades de um empregador e o currículo do candidato.

Se o JobBoard for útil no seu caso, apenas necessita das suas credenciais de acesso da ADEM para iniciar sessão e descobrir um mundo de oportunidades profissionais.

Redes Sociais

Apesar de as redes sociais conterem muita informação enganosa, nelas também é possível encontrar várias oportunidades reais, basta saber escolhê-las. Algumas dicas passam por confiar apenas em pessoas que tenham um perfil completo, com nome e fotografia, assim como algumas publicações, uma das regras de ouro é nunca confiar em perfis com pouca informação.

Ler mais:

Porquê trabalhar no Grão-Ducado? Eis alguns motivos

Existem vários grupos nas redes sociais dedicados à comunidade lusófona no Grão-Ducado, onde são publicadas várias ofertas de emprego ou de alojamento. Dê uma vista de olhos aos grupos e pode encontrar exatamente a oportunidade que necessita.

Percorrer a área

Em último recurso, pode sempre dar um passeio pela sua zona de residência ou pelos locais que frequenta habitualmente. Esteja sempre atento a possíveis sinais de contratação ou recrutamento e recorde-se de transportar consigo uma cópia física do seu currículo.