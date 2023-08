Como deixar as dificuldades no Luxemburgo e ter uma vida de rei em Portugal

Com a venda da casa no Luxemburgo pode-se adquirir vários apartamentos em Portugal e arrendá-los. Para gozar uma boa vida no regresso à terra natal.

Um casal de portugueses residente há décadas no Luxemburgo, e proprietário da sua casa, já fez as contas: a sua casa adquirida nos anos 80, por 100 mil euros, vale atualmente cerca de um milhão de euros, mesmo em tempo de crise. Um valor que dá para adquirir vários apartamentos em Portugal e arrendá-los, gerando receitas que permitem a estes portugueses levar uma vida de grande qualidade, no regresso ao país natal.

“Há zonas em Portugal onde um milhão de euros dá para adquirir seis, sete ou mesmo dez apartamentos. Os portugueses estão a investir cada vez mais no imobiliário em Portugal, percebendo que a situação difícil que alguns estão a viver aqui pode transformar-se numa vida de luxo no país natal.”, declara ao Contacto o gerente de um banco no Luxemburgo, que prefere ficar no anonimato.

“Em dez anos, nunca vi tantos casais portugueses da primeira ou segunda geração de emigrantes, a pensar regressar definitivamente a Portugal, devido ao custo de vida no Luxemburgo e às maiores dificuldades que aí vêm”, confirma este bancário. Em muitos casos, os filhos já estão criados, são independentes, e estes casais têm como grande mais-valia a sua casa, adquirida no Luxemburgo há décadas, “um investimento que se rentabilizou ao longo dos anos”.

“Então, para quê viver aqui com dificuldades, se podem ter uma vida excelente em Portugal?, questiona o responsável bancário.

Reforma quase a chegar

“Há casais que já estão perto da idade da reforma, que pensam regressar de vez a Portugal, e ainda estão a pagar o crédito à habitação. Vêm ter connosco porque ou já estão com dificuldades económicas devido ao aumento elevado das prestações, ou temem chegar a essa situação, em breve. Nestes casos, acabam por perceber que o melhor é vender a sua casa e investir em imobiliário em Portugal”, adianta o responsável.

A crise imobiliária é geral na Europa, só que comparando a situação de Portugal com o Luxemburgo, o mercado português possui preços muito atrativos neste momento, realça.

Aumento das prestações

As taxas de juro mais que duplicaram desde o início de 2022. “Há ano e meio, uma taxa de juro variável normal era de 1,5%, e agora está nos 5%. Isto significa que quem, por exemplo, contraiu um empréstimo bancário de 500 mil euros, com duração de 30 anos, pagava 1.730 euros de prestação mensal e agora paga 2.700 euros por mês. Nas classes baixa, ou média baixa, as pessoas estão a ficar com a corda na garganta”.

Para créditos de maior valor, o aumento é maior. Por exemplo, no caso de um crédito de um milhão de euros, nas mesmas condições, a prestação mensal passou de 3.460, com juros a 1,5%, há ano e meio, para 5.397 euros por mês, atualmente. São 1.937 euros a mais.

Além de que as previsões são pessimistas e as taxas de juro vão continuar a subir. “Na minha perspetiva, o pior ainda está para vir. Temo que em 2024 a crise seja bastante grave”, realça este gerente bancário.