Comboios voltam a circular no túnel de Schieburg

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O desmoronamento do túnel de Schieburg, a 27 de agosto de 2022, criou uma situação difícil para todos os passageiros de comboio no Luxemburgo que usavam habitualmente aquele troço. Durante as obras de reparação, e enquanto a CFL teve de fazer face a trabalhos imprevistos em várias ocasiões, os utentes deste meio de transporte tiveram de fazer desvios e aceitar longos tempos de espera, assim como viagens ainda mais longas.

Ler mais:Túnel de Schieburg reabre duas semanas antes do previsto

Mas tudo isso parece ter chegado agora, finalmente, ao fim. Depois de uma previsão de reabertura para dezembro de 2022 - que acabou por ser adiada várias vezes -, o túnel, que só deveria ser reaberto ao tráfego ferroviário a 5 de agosto de 2023, quase um ano após a derrocada, já está novamente operacional. Devido ao bom andamento da fase final dos trabalhos, a retoma da circulação foi antecipada em quase duas semanas.

Para os passageiros que viajam a partir do Norte do país, os longos desvios são agora coisa do passado, ainda que com uma nova interrupção no horizonte.

No dia 20 de agosto, devido a obras suplementares o troço será novamente encerrado. Este fecho será, contudo, mais breve estimando-se que a interrupção da circulação dure apenas até 10 de setembro.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e traduzido e adaptado para o Contacto por Ana Tomás)