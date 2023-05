Comboios regionais suprimidos entre a capital e Rodange

Transportes

Devido a um problema técnico esta manhã, os comboios da linha 60 têm circulado em via única.

(Notícia atualizada às 12h15)

Os comboios expresso regionais (RE) entre o Luxemburgo e Rodange continuarão a ser suprimidos durante todo o dia, devido a um problema técnico numa via da linha 60, na manhã desta quarta-feira.

Já os comboios RB estão a circular em via única entre Belvaux-Soleuvre e Belval-Université. "A fim de assegurar a boa circulação dos passageiros no troço, os comboios RB continuarão a circular na via não afetada", informou a CFL - Caminhos-de-Ferro Luxemburgueses.

A empresa reportou o problema por volta das 5h30. A retoma da circulação normal estava prevista para as 12 horas, mas, após o regresso das equipas de manutenção ao local, concluiu-se que será "necessário proceder a trabalhos de emergência numa via do troço em causa durante todo o dia".