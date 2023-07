Clientes da Luxair retirados da ilha de Rodes

Share this with email

Cerca de 80 clientes da Luxair foram retirados de Rodes este domingo devido aos incêndios florestais que têm devastado o sul e o leste desta ilha grega.

As autoridades começaram a retirar turistas de hotéis no sul da ilha no sábado, onde se incluíam 80 passageiros da Luxair, confirmou o CEO da companhia, Gilles Feith, à RTL este domingo. O responsável adiantou que essas pessoas estavam a ser trazidas de volta para o Luxemburgo.

Mais de 8.000 pessoas fugiram do sul de Rodes a pé e outras 2.000 foram resgatadas de barco na costa, informou uma rádio grega no domingo de manhã, citada pelo Luxembourg Times. De acordo com o jornal Financial Times, até este domingo, mais de 18.000 pessoas tiveram que ser retiradas devido a incêndios florestais.

Segundo as autoridades locais, cerca de 30.000 pessoas conseguiram deixar as áreas ameaçadas pelos fogos por vários meios nos últimos dias.

De acordo com o vice-chefe dos bombeiros, Yannis Artapoios, citado pela Lusa, este incêndio, que começou numa montanha no centro da ilha, é o mais difícil que a corporação de Rodes já teve de combater.

Cinco helicópteros e 173 bombeiros estiveram envolvidos no combate ao fogo, que atingiu três hotéis na área de Kiotari.

Nas operações de retirada de pessoas estiveram também envolvidas mais de 30 embarcações privadas.

Vários meios particulares ajudaram a retirar turistas da ilha. © Créditos: AFP

A onda de calor mais longa

A onda de calor que afeta a Grécia poderá ser a mais longa da história do país, segundo as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, que apontam para temperaturas máximas de 45 graus neste fim de semana.

"De acordo com os dados, provavelmente passaremos por 16 ou 17 dias muito quentes, o que nunca aconteceu antes no nosso país", alertou Kostas Lagouvardos, investigador do instituto à televisão pública grega, refere a Lusa.

A Grécia define uma onda de calor como um período em que a temperatura ultrapassa os 39 graus, sendo que, até agora, o mais longo foi de 11 dias registados em 1987.

Centenas de turistas tiveram de ser abrigados em pavilhões, devido aos incêndios que chegaram a alguns hotéis. © Créditos: AFP

Grécia em guerra contra os incêndios

A Grécia está "em guerra" contra os incêndios florestais que assolam o país e tem pela frente "mais três dias difíceis" devido às elevadas temperaturas, afirmou esta segunda-feira o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

"Estamos em guerra com (...) os incêndios" e "ainda temos três dias difíceis pela frente", sublinhou no Parlamento, numa altura em que mais de 32.000 evacuações preventivas foram efetuadas este fim de semana nas populares ilhas turísticas de Rodes e Corfu.