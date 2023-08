Clervaux: Trabalhadores portugueses da Tarkett salvos de despedimento

Sindicatos LCGB e OBGL conseguiram garantir o emprego dos 500 trabalhadores da empresa no Luxemburgo.

Assegurar o emprego dos trabalhadores é o objetivo do PME para a empresa.

A empresa de revestimentos de pavimentos Tarkett GDL atravessa um momento complicado que colocou em risco o emprego dos seus 500 funcionários da fábrica em Clervaux, alguns de nacionalidade portuguesa.

Contudo, os sindicatos LCGB e OGBL em negociações com a direção da empresa, e após reunião com os ministérios do Trabalho e Economia, conseguiram salvaguardar os postos de trabalho acionando um plano de manutenção de emprego (PME) na Tarkett.

“As notícias são muito boas, nenhum dos trabalhadores vai ser despedido por razões económicas, e a empresa vai continuar a funcionar”, declara ao Contacto Marc Kirchen, assistente sindical da LCGB.

“Os trabalhadores portugueses não têm razão para estar inquietos ou preocupados neste momento, porque vão manter os seus empregos ou estão cobertos pelo plano de manutenção de emprego”, garante.

O plano visa assegurar o emprego na Tarkett GDL, salvaguardar as competências de um grande número de assalariados, a quase totalidade na linha de montagem em Clervaux, e evitar despedimentos por razões económicas, refere este sindicalista.

O PME tem duração de oito meses, com início a 1 de setembro mantendo-se até 30 abril de 2024. “A grande maioria dos trabalhadores está abrangido pelo desemprego parcial, havendo 30 trabalhadores que estão, por seu turno, ou a negociar uma pré-reforma, ou reforma antecipada devido à sua idade, ou a acordar a sua saída voluntária da empresa”, especificou Marc kirchen.

“Houve já cerca de cinco a dez trabalhadores que saíram voluntariamente da empresa, tendo já encontrado novo emprego antes mesmo do anúncio do PME”, adiantou. Neste grupo de 30 funcionários em negociação não se encontra nenhum português.

As razões da crise

As dificuldades que enfrenta a Tarkett devem-se sobretudo às “consequências da covid-19”, que encareceu as matérias primas e aumento os custos energéticos, necessitando ainda de “uma organização de trabalho melhor adaptada às necessidades atuais”.

Contudo, também a diminuição das novas construções de imóveis, sobretudo para habitação, geradas por estes motivos e também pelo aumento das taxas de juros do crédito imobiliário contribuíram para agudizar a crise da Tarkett no Luxemburgo.

Durante os próximos nove meses, os 500 de trabalhadores da empresa têm os seus empregos garantidos, com a Takett a manter a sua atividade plena, de modo a poder ultrapassar a má fase em que se encontra.